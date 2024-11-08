Кондуктор отсудила 300 тысяч рублей после ДТП с автобусом в Перми

Кондуктор отсудила 300 тысяч рублей компенсации после ДТП с автобусом в Перми, сообщает Пермский краевой суд.
Авария с участием рейсового автобуса и легковой машины произошла в январе 2024 года на шоссе Космонавтов. По данным суда, водитель автомобиля двигался с небезопасной скоростью и не учитывал погодные условия. Когда легковушку занесло, она врезалась в автобус. Во время аварии кондуктор получила травмы, которые оценили как вред здоровью средней тяжести.
Решением инстанции водитель авто был привлечён к административной ответственности. Его лишили прав на управление транспортом на полтора года. Несмотря на это, пострадавшая женщина также обратилась в суд за компенсацией морального вреда.
«Индустриальный районный суд учел обстоятельства, при которых истцу был причинён моральный вред, тяжесть перенесённых физических и нравственных страданий, и удовлетворил заявленные требования в полном объеме», — рассказывает инстанция.
Суд постановил выплатить женщине 300 тысяч рублей. Сейчас заочное решение ещё не вступило в законную силу.