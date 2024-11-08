Кондуктор отсудила 300 тысяч рублей после ДТП с автобусом в Перми

Авария с участием рейсового автобуса и легковой машины произошла в январе 2024 года на шоссе Космонавтов. По данным суда, водитель автомобиля двигался с небезопасной скоростью и не учитывал погодные условия. Когда легковушку занесло, она врезалась в автобус. Во время аварии кондуктор получила травмы, которые оценили как вред здоровью средней тяжести.