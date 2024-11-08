СКР сообщил о задержании бывшего замминистра образования Дагестана

Как сообщал «Ъ», в марте этого года был вынесен приговор бывшему замминистра образования и науки республики Дагиру Исамутдинову. Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и отмывании преступных доходов. Его дело было частью масштабного расследования хищений бюджетных средств, выделенных на реконструкцию и строительство социальных объектов. В итоге экс-чиновник получил четыре с половиной года колонии общего режима.