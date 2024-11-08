СКР сообщил о задержании бывшего замминистра образования Дагестана

Уголовное дело возбуждено по части 6 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, в 2013—2023 годах Нурмагомедов получил взятку в сумме 60 млн рублей от руководителя коммерческой организации за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству.
«Всего было заключено 15 государственных контрактов на общую сумму более 160 млн рублей», — говорится в сообщении.
В задержании экс-замминистра участвовали сотрудники УФСБ России по Дагестану. По месту проживания и на рабочем месте замминистра провели обыски. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Как сообщал «Ъ», в марте этого года был вынесен приговор бывшему замминистра образования и науки республики Дагиру Исамутдинову. Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и отмывании преступных доходов. Его дело было частью масштабного расследования хищений бюджетных средств, выделенных на реконструкцию и строительство социальных объектов. В итоге экс-чиновник получил четыре с половиной года колонии общего режима.