Уральского «автохама» Новоселова признали виновным в похищении человека

Ему назначили один год лишения свободы в колонии общего режима, однако было учтено время, которое он пробыл под стражей: с 7 июня по 8 сентября 2023 года из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима. Также учтен срок в СИЗО с 9 сентября 2023 года по 23 июля 2024 года. «Наказание в виде лишения свободы считать отбытым», — сказано в решении суда.