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За минувшие сутки в городе зарегистрировали 181 ДТП

К административной ответственности привлекли 392 водителей и 40 пешеходов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Накануне в столице РТ зарегистрировали 181 дорожно-транспортное происшествие, четыре из них — с пострадавшими. Травмы различной степени тяжести получили четыре человека.

В среду утром, следуя по Матюшинскому тракту в направлении пос. Мирный, 27-летний водитель превысил скорость и въехал в дерево. В результате пострадал 37-летний пассажир автомобиля. Ему оказали помощь в больнице, после чего отправили домой.

В этот же день случилось еще три дорожно-транспортных происшествия — водители не уступили дорогу и сбили пешеходов. Пострадали три пожилые женщины — 53, 70 и 76 лет. Они получили травмы различной степени тяжести. Потерпевшим была оказана медицинская помощь; госпитализация не потребовалась.

По данным Госавтоинспекции УМВД России по Казани, за прошедшие сутки к административной ответственности за нарушение ПДД привлекли 392 водителей и 40 пешеходов. Ремнями безопасности пренебрегли 49 человек, не пропустили пешеходов 19 владельцев транспортных средств. За управление автомобилем с признаками алкогольного опьянения задержаны семь водителей.

ГИБДД