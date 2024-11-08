За минувшие сутки в городе зарегистрировали 181 ДТП

В этот же день случилось еще три дорожно-транспортных происшествия — водители не уступили дорогу и сбили пешеходов. Пострадали три пожилые женщины — 53, 70 и 76 лет. Они получили травмы различной степени тяжести. Потерпевшим была оказана медицинская помощь; госпитализация не потребовалась.