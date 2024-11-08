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Суд приговорил жителя Москвы к 13 годам за госизмену после перевода ВСУ €50

Московский городской суд приговорил жителя Москвы Александра Крайчика к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК РФ). В феврале 2022 года он перевел €50 на счет, открытый для сбора средств в поддержку ВСУ.

Источник: РИА "Новости"

«Крайчик Александр Викторович признан виновным в совершении государственной измены, выразившейся в оказании финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ, по мотивам политической и идеологической ненависти», — сообщила пресс-служба судов Москвы.

Приговор Александру Крайчику огласили 1 ноября. Помимо 13 лет лишения свободы ему также назначили год ограничения свободы.

По версии следствия, 26 февраля 2022 года Александр Крайчик перевел €50 (примерно 4,6 тыс. руб.) на счет немецкого банка Deutsche Bundesbank, который был открыт для сбора средств в поддержку ВСУ. ФСБ задержала Крайчика в июне 2023-го.