Суд приговорил жителя Москвы к 13 годам за госизмену после перевода ВСУ €50

Московский городской суд приговорил жителя Москвы Александра Крайчика к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК РФ). В феврале 2022 года он перевел €50 на счет, открытый для сбора средств в поддержку ВСУ.