Суд приговорил жителя Москвы к 13 годам за госизмену после перевода ВСУ €50

«Крайчик Александр Викторович признан виновным в совершении государственной измены, выразившейся в оказании финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ, по мотивам политической и идеологической ненависти», — сообщила пресс-служба судов Москвы.
Приговор Александру Крайчику огласили 1 ноября. Помимо 13 лет лишения свободы ему также назначили год ограничения свободы.
По версии следствия, 26 февраля 2022 года Александр Крайчик перевел €50 (примерно 4,6 тыс. руб.) на счет немецкого банка Deutsche Bundesbank, который был открыт для сбора средств в поддержку ВСУ. ФСБ задержала Крайчика в июне 2023-го.