В Воронеже поезд насмерть сбил мужчину

Напоминаем, что железнодорожные пути необходимо переходить в установленных местах, на разрешающий сигнал светофора, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, настилами. Обязательно убедиться в отсутствии приближающегося поезда или маневрового локомотива. Не ходить на объекты железнодорожной инфраструктуры в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.