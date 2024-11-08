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В Воронеже поезд насмерть сбил мужчину

Мужчина попал под поезд на воронежской станции.

Источник: Комсомольская правда

Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины на железнодорожных путях. Пассажирский поезд сбил несчастного недалеко от железнодорожной платформы Отрожка Юго-Восточной железной дороги.

— Проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины, — сообщили в Воронежском следственном отделена транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Напоминаем, что железнодорожные пути необходимо переходить в установленных местах, на разрешающий сигнал светофора, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, настилами. Обязательно убедиться в отсутствии приближающегося поезда или маневрового локомотива. Не ходить на объекты железнодорожной инфраструктуры в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.