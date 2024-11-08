Лихачка на Volvo сбила 14-летнюю девочку в Петербурге

В Петербурге в ДТП серьезно пострадала 14-летняя девочка. Все произошло вечером 7 ноября у дома 71 по улице Савушкина. Тогда школьница вышла из трамвая и сразу же попала под колеса Volvo S-60. Как оказалось, за рулем иномарки сидела 35-летняя жительница Пскова, которая с начала года уже 51 раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».