Лихачка на Volvo сбила 14-летнюю девочку в Петербурге

В Петербурге в ДТП серьезно пострадала 14-летняя девочка. Все произошло вечером 7 ноября у дома 71 по улице Савушкина. Тогда школьница вышла из трамвая и сразу же попала под колеса Volvo S-60. Как оказалось, за рулем иномарки сидела 35-летняя жительница Пскова, которая с начала года уже 51 раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Девочку в состоянии средней степени тяжести увезли в Детскую больницу № 2 святой Марии Магдалины. Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб левого плечевого сустава, — добавил источник.
По данным агентства, правоохранители вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении.
Напомним, что похожая история произошла в Сестрорецке. Там иномарка сбила 14-летнего школьника, который вышел из автобуса и стал переходить дорогу в неположенном месте. От удара подростка отбросило на левую полосу движения, где на него наехала другая машина. Юношу доставили в больницу, но, к сожалению, спасти его не удалось.