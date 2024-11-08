Полицейский начальник дважды потребовал взятку за одну услугу и сел на 3,5 года

По информации Буландынского районного суда Акмолинской области, подсудимый получил взятку в 2 млн тенге за прекращение уголовного дела. Позже он снова потребовал 1 млн тенге, пригрозив, что в случае отказа, мужчина будет взят под стражу. После получения требуемой суммы полицейского задержали сотрудники КНБ.