Что известно о нападении на израильских болельщиков в Амстердаме

В ночь на 8 ноября полиция зафиксировала серию нападений на израильских болельщиков после игры двух футбольных команд Лиги Европы, сообщает RTVI.
«Маккаби» уступил «Аяксу» со счетом 0:5. После окончания игры в соцсетях начали распространяться видео нападения на болельщиков проигравшей команды. Избивавшие израильтян были в масках, в руках некоторые из них держали палестинские флаги. Во время нападения на фанатов они выкрикивали лозунги.
По данным израильского МИД, пострадали 10 израильтян. Власти Амстердама заявили о 12 получивших травмы во время беспорядков.
В Министерстве иностранных дел Израиля сообщили, что пока не владеют информацией о состоянии пострадавших. Израильтянам в Амстердаме порекомендовали не покидать отели, а в случае выхода на улицу или посещения общественных мест не демонстрировать символику страны.
После инцидента премьер Израиля Биньямин Нетаньяху связался с премьером Нидерландов Диком Схофтом по телефону. Во время разговора он обратился к коллеге с просьбой обеспечить безопасность израильтян, в том числе пострадавших в результате нападения.
Пресс-служба обороны Израиля заявила, что в Нидерланды отправят спасательную миссию. Как сообщает «РИА Новости», в ЦАХАЛ подчеркнули, что операция готовится по распоряжению политического руководства страны.
Глава МИД Нидерландов и министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар во время телефонных переговоров обсудили транспортировку израильтян домой. В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уточнили, что в Амстердам направят два самолета для эвакуации граждан страны.
NOS со ссылкой на представителя аэропорта Схипхол в Амстердаме между тем сообщил, что информация о дополнительных авиарейсах из Израиля не поступала. Позже стало известно о том, что Саар вылетел в Амстердам со срочным визитом. Он планирует обсудить с властями Нидерландов меры, принятые для обеспечения израильтян и представителей еврейской общины.
Глава нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс высказался за депортацию участников беспорядков, которые напали на болельщиков из Израиля.