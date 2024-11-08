Что известно о нападении на израильских болельщиков в Амстердаме

NOS со ссылкой на представителя аэропорта Схипхол в Амстердаме между тем сообщил, что информация о дополнительных авиарейсах из Израиля не поступала. Позже стало известно о том, что Саар вылетел в Амстердам со срочным визитом. Он планирует обсудить с властями Нидерландов меры, принятые для обеспечения израильтян и представителей еврейской общины.