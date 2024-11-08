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В Самаре возбуждено дело об истязании ребенка в детсаду

Возбуждено уголовное дело по факту истязания воспитанника детского сада в Самаре (ст. 117 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

Перед этим в местных телеграм-каналах появилось видео, на котором воспитательница насильно укладывает спать ребенка в детсаду во время тихого часа. Авторы публикаций утверждают, что инцидент произошел в дошкольном учреждении № 1 в микрорайоне Крутые Ключи в Красноглинском районе Самары.

Следствие проводит проверку по признакам состава преступления по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В детсаду провел служебную проверку и уволили воспитателя, которая менее года проработала в учреждении. Также департамент образования Самары сообщил, что заведующего указанного детсада ждет дисциплинарное взыскание за отсутствие надлежащего контроля.