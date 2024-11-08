В Самаре возбуждено дело об истязании ребенка в детсаду

Следствие проводит проверку по признакам состава преступления по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В детсаду провел служебную проверку и уволили воспитателя, которая менее года проработала в учреждении. Также департамент образования Самары сообщил, что заведующего указанного детсада ждет дисциплинарное взыскание за отсутствие надлежащего контроля.