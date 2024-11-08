Осужден на пожизненное за убийство четырех человек: уроженец Красноярского края сознался в самом первом преступлении

Еще одно преступление прошлых лет раскрыли следователи регионального следкома. Произошло оно 25 лет назад на севере Красноярского края, в Туруханском районе.
Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в сентябре в 1999 года в милицию обратилась местная жительница. Рассказала, что ее 34-летний муж пропал. Она даже не представляла, куда он мог уйти и что с ним можно случиться.
Мужчину искали долго, опрашивали сельчан — вдруг видели, что-то слышали, знают ли. Безрезультатно. Расследование было приостановлено.
В 2024 году в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет туруханское дело достали, заново изучили и нашли зацепку — благодаря тому, что за четверть века появились новые технологии и новое оборудование, облегчающее работу криминалистов.
Удалось выяснить, что к исчезновению мужчины причастен его 44-летний земляк. Точнее ему сейчас 44 года, а на момент убийства было всего 19. И этот человек отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство четверых человек в 2007 году там же, в Туруханском районе.
В конце концов картина преступления была установлена. Потерпевший и убийца встретились на рыбалке на реке Дубчес. Вместе распили припасенный алкоголь. Видимо, было много — после возлияний мужчина уснул в своей лодке. А когда проснулся, увидел, что они плывут вверх по реке. Потребовал вернуться, ему нужно был назад — собутыльник не слушал. Началась ссора. Обвиняемый схватил ружье и выстрелил в потерпевшего, прямо в голову. Затем утопил тело, инсценировал несчастный случай — раскидал вещи убитого по реке. А сам скрылся.
В настоящее время он признал свою вину. Есть ли смысл отпираться?