Осужден на пожизненное за убийство четырех человек: уроженец Красноярского края сознался в самом первом преступлении

В конце концов картина преступления была установлена. Потерпевший и убийца встретились на рыбалке на реке Дубчес. Вместе распили припасенный алкоголь. Видимо, было много — после возлияний мужчина уснул в своей лодке. А когда проснулся, увидел, что они плывут вверх по реке. Потребовал вернуться, ему нужно был назад — собутыльник не слушал. Началась ссора. Обвиняемый схватил ружье и выстрелил в потерпевшего, прямо в голову. Затем утопил тело, инсценировал несчастный случай — раскидал вещи убитого по реке. А сам скрылся.