Руководство роддома наживалось на новорожденных в Шымкенте

В результате анализа установлено, что около трех тысяч новорожденных не были обеспечены положенными аптечками при выписки из роддома.



«По акту надзора 2763 матерей новорожденных получили аптечки, главный врач городской больницы № 2 привлечен к административной ответственности по статье 426 КоАП РК (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий), 5 медицинских работников привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении прокуратуры.