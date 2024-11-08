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Руководство роддома наживалось на новорожденных в Шымкенте

Прокуратурой города проведен анализ состояния законности обеспечения аптечками «матери и ребенка» в роддомах (выдача аптечек матери и ребенка новорожденным осуществляется при выписке из организаций родовспоможения), передаёт BaigeNews.kz.

В результате анализа установлено, что около трех тысяч новорожденных не были обеспечены положенными аптечками при выписки из роддома.

«По акту надзора 2763 матерей новорожденных получили аптечки, главный врач городской больницы № 2 привлечен к административной ответственности по статье 426 КоАП РК (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий), 5 медицинских работников привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении прокуратуры.

Работа в данном направлении продолжается.

Прокуратура