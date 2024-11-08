Жительницу Башкирии обвинили в присвоении денег приемных детей

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в мае 2016 года местная жительница взяла в свою семью двух приемных детей, которые ежемесячно получали социальные пособия.
С января по декабрь 2023 года она перечислила с их счетов более 490 тысяч рублей на личные цели, не связанные с обеспечением нужд несовершеннолетних, в том числе на погашение своих кредитных обязательств и переводы близким родственникам.
«Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Возбуждено уголовное дело по статье “присвоение и растрата”, — проинформировали в ведомстве.