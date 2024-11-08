Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительницу Башкирии обвинили в присвоении денег приемных детей

В Мечетлинском районе по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении опекуна, присвоившей деньги подопечных.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в мае 2016 года местная жительница взяла в свою семью двух приемных детей, которые ежемесячно получали социальные пособия.

С января по декабрь 2023 года она перечислила с их счетов более 490 тысяч рублей на личные цели, не связанные с обеспечением нужд несовершеннолетних, в том числе на погашение своих кредитных обязательств и переводы близким родственникам.

«Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Возбуждено уголовное дело по статье “присвоение и растрата”, — проинформировали в ведомстве.

Прокуратура