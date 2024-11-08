Судебные приставы опечатали пансионат под Пермью после гибели пациентов

Пансионат «Долголетие» под Пермью, работу которого приостановили после гибели пациентов, опечатан судебными приставами, сообщает ГУФССП региона.
Причиной для визита сотрудников ведомства стало решение суда, вынесенное после обращения прокуратуры. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что по данным Минтрудсоцразвития, в заведении были обнаружены многочисленные нарушения. В частности, у пансионата отсутствовала медицинская лицензия, а часть постояльцев пришлось госпитализировать после проверки. После обращения надзорного органа, суд постановил приостановить деятельность «Долголетие».
Вечером 7 ноября прокуратура Пермского края сообщила, что ведомство совместно с сотрудниками ГУФССП региона выехало на место. Уточнялось, что на момент визита в учреждении оставались постояльцы, часть из которых увезли родственники, а часть пришлось размещать в бюджетные соцучреждения. На следующий день судебные приставы сообщили в социальных сетях, что учреждение опечатано.
«Работники органа принудительного исполнения опечатали помещения частного пансионата для пожилых и престарелых “Долголетие” в п. Протасы. На момент проведения исполнительных действий в пансионате находилось 60 постояльцев», — рассказали в краевом ГУФССП.
Приставы также уточняют, что руководство учреждения предупреждено об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.
Напомним, сайт perm.aif.ru рассказывал, что после проверок сотрудники СУ СКР Пермского края задержали управляющую пансионатом. Женщине выдвинули обвинение в оказании услуг, не соответствующих требованиям качества, которые повлекли за собой смерть пациентов. Подробности задержания и о том, как отреагировали на него в учреждении, читайте в материале.