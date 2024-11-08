Судебные приставы опечатали пансионат под Пермью после гибели пациентов

Напомним, сайт perm.aif.ru рассказывал, что после проверок сотрудники СУ СКР Пермского края задержали управляющую пансионатом. Женщине выдвинули обвинение в оказании услуг, не соответствующих требованиям качества, которые повлекли за собой смерть пациентов. Подробности задержания и о том, как отреагировали на него в учреждении, читайте в материале.