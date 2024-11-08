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Появились подробности гибели нижегородца, которого придавило ковшом экскаватора

Несчастный случай произошел 6 ноября на стройплощадке трассы М-12 «Восток».

Источник: СУ СК России по Нижегородской области

Уголовное дело возбудили из-за гибели сотрудника, которого насмерть придавило ковшом экскаватора в Пильнинском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Напомним, что несчастный случай произошел 6 ноября на стройплощадке на трассе М-12 «Восток». 55-летний сотрудник частного агентства занятости ООО «Урал Бизнес Стафф» работал на участке, когда в это время машинист экскаватора, не убедившись в безопасности маневра, повернул кабину и нанес травмы ковшом рабочему, который сидел на ходовой части.

Пострадавшего направили в Сергачскую ЦРБ, где на следующее утро он скончался.

Сейчас сотрудники Гострудинспекции выясняют обстоятельства происшествия. Следователи СК России также начали расследование.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородский слесарь-ремонтник получил тяжелые травмы руки.

СК