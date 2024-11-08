Появились подробности гибели нижегородца, которого придавило ковшом экскаватора

Уголовное дело возбудили из-за гибели сотрудника, которого насмерть придавило ковшом экскаватора в Пильнинском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Напомним, что несчастный случай произошел 6 ноября на стройплощадке на трассе М-12 «Восток». 55-летний сотрудник частного агентства занятости ООО «Урал Бизнес Стафф» работал на участке, когда в это время машинист экскаватора, не убедившись в безопасности маневра, повернул кабину и нанес травмы ковшом рабочему, который сидел на ходовой части.
Пострадавшего направили в Сергачскую ЦРБ, где на следующее утро он скончался.
Сейчас сотрудники Гострудинспекции выясняют обстоятельства происшествия. Следователи СК России также начали расследование.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородский слесарь-ремонтник получил тяжелые травмы руки.