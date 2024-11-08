В Гомельской области за сутки в ДТП погибли два человека

7 ноября, примерно в 10.25, в Житковичском районе на автодороге Р23 Минск — Микашевичи, 72-летний водитель, управляя автомобилем «Москвич», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «БМВ» с прицепом под управлением 42-летнего водителя. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Москвич» погибли на месте происшествия, а 60-летний пассажир этого же автомобиля с травмами госпитализирован в хирургическое отделение больницы.



В это же день, примерно в 19.10, 59-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди», в деревне Лопатина не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Опель» под управлением 33-летнего водителя, который двигался по главной дороге. В результате ДТП травмы получили 30-летний и 60-летний пассажиры автомобиля «Ауди».



Госавтоинспекция призывает всех водителей ответственно подходить к управлению транспортным средством, а также к неукоснительному соблюдению ПДД.