Успела спастись, но попала в реанимацию: Под Ростовом женщина подожгла кухню, нагрев косметическое средство на плите

Как рассказали «КП-Ростов-на-Дону» соседи пострадавшей, Ирина находится в отпуске по уходу за ребенком. Пока муж был на работе, супруга придумала полезное занятие. По всей видимости, Ирина решила в тот день заняться собой и заодно развлечь сына, которому нет еще и трех лет.