Успела спастись, но попала в реанимацию: Под Ростовом женщина подожгла кухню, нагрев косметическое средство на плите

В Таганроге Ростовской области местная жительница серьезна пострадала из-за возгорания косметического воска. С ожогами лица и головы 34-летняя Ирина попала в реанимацию.
МОЖНО ДЕЛАТЬ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА И СВЕЧИ.
Как рассказали «КП-Ростов-на-Дону» соседи пострадавшей, Ирина находится в отпуске по уходу за ребенком. Пока муж был на работе, супруга придумала полезное занятие. По всей видимости, Ирина решила в тот день заняться собой и заодно развлечь сына, которому нет еще и трех лет.
Женщина собиралась сделать депиляцию с помощью косметического воска. Кроме того, этот материал отлично подходил для того, чтобы, например, слепить свечку. В общем, Ирина начала топить многофункциональное средство в кастрюльке на плите.
Женщина начала нагревать воск на плите. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
Воск быстро расплавился и закипел. Но его температура была такой, что малыш явно не смог бы сразу приступить к лепке. Да и косметологические процедуры едва ли проведешь с таким горячим материалом.
Ирина не стала ждать, когда расплавленный воск остынет сам. Она поставила пластиковый таз в раковину на кухне, наполнила его холодной водой из-под крана и поместила туда кастрюлю с воском.
В кипящий воск попала холодная вода. Вещество мгновенно вспыхнуло. Огненный столб поднялся почти до потолка, и пластиковая обшивка вмиг загорелась.
НАЧАЛА ЗАЛИВАТЬ ОГОНЬ ВОДОЙ И УСУГУБИЛА СИТУАЦИЮ.
Ирина попыталась потушить возгорание и начала заливать загоревшийся воск водой. И ожидаемо усугубила ситуацию. Пожар разгорелся с новой силой.
Таганроженка поняла, что не сможет потушить возгорание сама. Она схватила на руки ребенка, выбежала из квартиры и вызвала спасателей.
Пожар из-за воска смогли потушить только спасатели. Светлана МАКОВЕЕВА.
— Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали огонь на пяти квадратных метрах. Женщину госпитализировали с ожогами. Горячие воск, бензин, масла нельзя заливать водой, так как их плотность меньше. Они всплывают и, продолжая гореть, растекаются, увеличивая площадь возгорания, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Источник издания добавил, что пострадавшая получила 25 процентов ожогов лица и тела. К счастью, зрение не пострадало. Ирину поместили в реанимацию. Но прогнозы у врачей благоприятные, угрозы для жизни пациентки нет.