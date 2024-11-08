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Экипаж самолета сообщил о проблеме после вылета из Перми в Шарм-Эль-Шейх

Внештатная ситуация возникла при наборе высоты воздушным судном.

Источник: Комсомольская правда

В Перми 8 ноября после взлета воздушного судна А321 из аэропорта «Большое Савино» экипаж сообщил о проблемах с шасси. Самолет авиакомпании ALMASRIA UNIVERSAL AIRLINES вылетел рейсом LMU652 по маршруту «Пермь — Шарм-Эль-Шейх».

По информации телеграм-канала AVIAINCIDENT, сообщение от экипажа поступило в 06:32 (московское время) в зоне ответственности РЕГЦ ОрВД (Региональный центр организации воздушного движения) Екатеринбурга.

«Экипаж выполнил орбиту и доложил о разрешении проблемы с шасси, затем продолжил полет по запланированному маршруту. Аварийный статус не объявлял», — дополнили в AVIAINCIDENT.

Самолет вылетел из Перми в 08:15 (местное время).

Эшелоны — это интервалы по высоте и расстоянию между воздушными судами. Согласно таблице вертикального эшелонирования, эшелон 200 соответствует высоте в пределах 6,1−6,25 тыс. метров.

Чартерные рейсы из Перми в Шарм-Эль-Шейх продлили до октября 2025 года. Осуществлять полеты будет авиакомпания AlMasria Universal Airlines.