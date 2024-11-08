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Петербуржец из-за незаконного ареста денег отсудил у МВД в 24 раза больше

Петербуржец Олег Перекрест отсудил у МВД России почти 70 тыс. руб. из-за незаконного ареста около 2,9 тыс. руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Размер компенсации в 24 раза больше, чем размер заблокированных средств.

Источник: РИА "Новости"

СУ УМВД по Калининскому району арестовал 2 873 рубля на счету Перекреста прошлой осенью по постановлению в ходе предварительного следствия. Однако мужчина оказался не причастен к обстоятельствам произошедшего и к совершенному преступлению, поэтому спустя месяц арест счета отменили.

Перекрест подал в суд. Он настаивал, что испытал сильный стресс, тревогу и беспокойство при общении со следователем, который заявил ему, что он действительно может быть причастен к незаконной деятельности, поэтому арест денег неслучаен. Мужчина попросил взыскать с ответчика убытки в размере 43 тыс. руб., проценты за неправомерное удержание заблокированных денег и компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. руб.

Суд учел незаконность ареста счета, и поддержал требования истца. С МВД России в пользу Перекреста взысканы убытки (43 тыс. руб.), расходы на оплату услуг представителя (25 тыс. руб.), расходы на госпошлину (1 490 ₽), а всего — 69 490 рублей.