Петербуржец из-за незаконного ареста денег отсудил у МВД в 24 раза больше

Перекрест подал в суд. Он настаивал, что испытал сильный стресс, тревогу и беспокойство при общении со следователем, который заявил ему, что он действительно может быть причастен к незаконной деятельности, поэтому арест денег неслучаен. Мужчина попросил взыскать с ответчика убытки в размере 43 тыс. руб., проценты за неправомерное удержание заблокированных денег и компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. руб.