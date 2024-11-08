Петербуржец из-за незаконного ареста денег отсудил у МВД в 24 раза больше

СУ УМВД по Калининскому району арестовал 2 873 рубля на счету Перекреста прошлой осенью по постановлению в ходе предварительного следствия. Однако мужчина оказался не причастен к обстоятельствам произошедшего и к совершенному преступлению, поэтому спустя месяц арест счета отменили.
Перекрест подал в суд. Он настаивал, что испытал сильный стресс, тревогу и беспокойство при общении со следователем, который заявил ему, что он действительно может быть причастен к незаконной деятельности, поэтому арест денег неслучаен. Мужчина попросил взыскать с ответчика убытки в размере 43 тыс. руб., проценты за неправомерное удержание заблокированных денег и компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. руб.
Суд учел незаконность ареста счета, и поддержал требования истца. С МВД России в пользу Перекреста взысканы убытки (43 тыс. руб.), расходы на оплату услуг представителя (25 тыс. руб.), расходы на госпошлину (1 490 ₽), а всего — 69 490 рублей.