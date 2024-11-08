В воронежском селе нашли мину

6 ноября взрывотехники областной аварийно-спасательной службы изъяли минометную мину в Нижнедевицком районе. Опасную находку обнаружил несколькими днями ранее житель села Першино — боеприпас мужчина увидел на склоне недалеко от дома.
— Это оказалась немецкая минометная мина 81 мм с взрывателем времен Великой Отечественной войны. Боеприпас забрали для дальнейшего уничтожения на специальном полигоне, — сообщил помощник главы района по ГО и ЧС Андрей Сергеев.
При обнаружении взрывоопасного предмета не трогайте его, звоните по телефонам «101» или «112».