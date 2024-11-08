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В воронежском селе нашли мину

Находку военного времени обнаружили в Нижнедевицком районе.

Источник: фото аварийно-спасательной службы Воронежской области

6 ноября взрывотехники областной аварийно-спасательной службы изъяли минометную мину в Нижнедевицком районе. Опасную находку обнаружил несколькими днями ранее житель села Першино — боеприпас мужчина увидел на склоне недалеко от дома.

— Это оказалась немецкая минометная мина 81 мм с взрывателем времен Великой Отечественной войны. Боеприпас забрали для дальнейшего уничтожения на специальном полигоне, — сообщил помощник главы района по ГО и ЧС Андрей Сергеев.

При обнаружении взрывоопасного предмета не трогайте его, звоните по телефонам «101» или «112».

МЧС