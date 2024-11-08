Двойное убийство произошло в Таразе

Информация о произошедшем появилась в соцсетях. Паблик Halyqstan пишет, что 7 ноября вечером на съемной квартире в центре города нашли тела двух женщин с признаками насильственной смерти. Одна из них является жительницей города Алматы, другая — Тараза.
В пресс-службе ДП Жамбылской области прокомментировали случившееся.
«По факту убийства начато досудебное расследование. На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и руководство Департамента полиции Жамбылской области. Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия для установления и задержания подозреваемого», — сообщили в ведомстве.
Иная информация согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежит.