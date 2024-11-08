Стихийный мемориал появился на перекрёстке в Иркутске, где сбили школьника

Как ранее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, днём 8 ноября 71-летний водитель автомобиля «Фольксаген» допустил наезд на 9-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемой «зебре». От полученных травм школьник скончался на месте до приезда медиков. Он получил травмы, не совместимые с жизнью. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится проверка.