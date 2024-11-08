Одного из двух пропавших на Белой жителей Башкирия обнаружили мертвым

Напомним, вчера рано утром в экстренные службы поступило сообщение о том, что на водоеме в районе города Агидель ночью перевернулась лодка с тремя мужчинами. Один из них смог выбраться на берег и сообщить спасателям о происшествии. Пострадавшего доставили в городскую больницу.