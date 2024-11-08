Одного из двух пропавших на Белой жителей Башкирия обнаружили мертвым

Одного из двух пропавших на реке Белой жителей Башкирия обнаружили мертвым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
Напомним, вчера рано утром в экстренные службы поступило сообщение о том, что на водоеме в районе города Агидель ночью перевернулась лодка с тремя мужчинами. Один из них смог выбраться на берег и сообщить спасателям о происшествии. Пострадавшего доставили в городскую больницу.
В поисках двух мужчин задействовали спасателей и водолазов Госкомитета по ЧС, а также сотрудников полиции и МЧС Татарстана. Всего привлечено 14 человек, две единицы техники и два плавсредства.
Вчера спасатели обследовали тысячу квадратных метров акватории и 500 метров береговой линии. Была обнаружена пустая лодка пропавших.
Сегодня специалисты обнаружили одного из пропавших. К сожалению, он утонул, его нашли на глубине около двух метров.
— Поиски еще одного пропавшего продолжаются, — заявил Кирилл Первов.
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