СК выявил еще одно хищение в рамках гособоронзаказа

В ГВСУ отметили, что военными следственными органами расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО «Специальные технологии строительства» Павла Кравченко по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа.
«Следствием установлено, что в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, исполняя многомиллионный государственный контракт в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми, путем подлога документов похитили свыше 35 млн рублей, которые распределили между собой. В ходе следствия выявлены новые обстоятельства хищения бюджетных денежных средств. Так, Кравченко в 2021 году совместно с должностными лицами “Военно-строительной компании” при исполнении многомиллионных государственных контрактов в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту казарм одной из воинских частей в Свердловской области путем завышения стоимости выполненных работ похитил несколько десятков миллионов рублей», — говорится в сообщении.