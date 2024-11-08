СК выявил еще одно хищение в рамках гособоронзаказа

«Следствием установлено, что в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, исполняя многомиллионный государственный контракт в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми, путем подлога документов похитили свыше 35 млн рублей, которые распределили между собой. В ходе следствия выявлены новые обстоятельства хищения бюджетных денежных средств. Так, Кравченко в 2021 году совместно с должностными лицами “Военно-строительной компании” при исполнении многомиллионных государственных контрактов в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту казарм одной из воинских частей в Свердловской области путем завышения стоимости выполненных работ похитил несколько десятков миллионов рублей», — говорится в сообщении.