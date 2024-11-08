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На Урале на капремонте казарм похитили десятки миллионов рублей

СК: на капремонте казарм на Урале похитили несколько десятков миллионов рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Несколько десятков миллионов рублей были похищены в 2021 году на капремонте казарм воинской части в Свердловской области, к преступлению причастны должностные лица Военно-строительной компании, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.

Отмечается, что в настоящее время расследуется дело против экс-главы филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО «Специальные технологии строительства» Павла Кравченко по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.

«В ходе следствия выявлены новые обстоятельства хищения бюджетных денежных средств. Так, Кравченко в 2021 году совместно с должностными лицами публично-правовой компании “Военно-строительная компания” при исполнении многомиллионных государственных контрактов в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту казарм одной из воинских частей в Свердловской области путем завышения стоимости выполненных работ похитил несколько десятков миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Ранее СК сообщал, что в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, исполняя многомиллионный госконтракт в рамках ГОЗ на выполнение работ по капремонту военного госпиталя в Перми, путем подлога документов похитили свыше 35 миллионов рублей, которые распределили между собой. Сухов арестован, Сергель объявлен в розыск.