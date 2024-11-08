В омском аквапарке утонул 14-летний мальчик

В этот день в аквапарке было более 100 посетителей и пять инструкторов. Последние не были официально трудоустроены и не прошли курсы по спасению утопающих и оказанию первой помощи. Инструктаж по технике безопасности с детьми они не проводили и не предлагали никаких спасательных средств.