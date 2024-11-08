В омском аквапарке утонул 14-летний мальчик

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего 49-летнего управляющего базы отдыха «Политотдел» ООО «Родонит». Установлено, что омич не обеспечил безопасные условия для отдыха посетителей в аквапарке. Инструкторы не осуществляли контроль в бассейне, из-за чего 26 мая 2022 года 14-летний мальчик утонул. Школьник катался с горки и практически не умел плавать, он находился в группе из одноклассников в сопровождении двух взрослых.
В этот день в аквапарке было более 100 посетителей и пять инструкторов. Последние не были официально трудоустроены и не прошли курсы по спасению утопающих и оказанию первой помощи. Инструктаж по технике безопасности с детьми они не проводили и не предлагали никаких спасательных средств.
По иску родителей погибшего компания выплатила пострадавшим 3 млн рублей в качестве компенсации причинённого морального вреда. Бывший управляющий базы отдыха свою вину не признал. Он утверждал, что в трагедии виноваты педагоги, которые не присматривали за детьми.
В декабре прошлого года мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В марте этого года апелляционная инстанция Омского областного суда внесла в приговор изменения. Адвокат осуждённого обжаловал решение суда, настаивая на невиновности подзащитного. Судебная коллегия Восьмого кассационного суда признала осуждение бывшего управляющего законным, а назначенное ему наказание — справедливым.