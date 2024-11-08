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В Омске угодил в кювет пассажирский автобус

В результате ДТП никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем по улице 1-я Трамвайная у поворота на железнодорожный переезд в Ленинском округе съехал с трассы и упал в кювет пассажирский автобус. Видео очевидцы разместили в телеграм-канале «Инцидент Омск».

Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, в результате происшествия никто не пострадал — пассажиров в салоне автобуса не было. Из-за технической неисправности транспорт направлялся в гараж.

Напомним, это уже второе ДТП с участием пассажирского транспорта. Вчера на трассе Омск—Тара перевернулась маршрутка. В том ДТП пострадали люди.