В Омске угодил в кювет пассажирский автобус

Сегодня днем по улице 1-я Трамвайная у поворота на железнодорожный переезд в Ленинском округе съехал с трассы и упал в кювет пассажирский автобус. Видео очевидцы разместили в телеграм-канале «Инцидент Омск».
Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, в результате происшествия никто не пострадал — пассажиров в салоне автобуса не было. Из-за технической неисправности транспорт направлялся в гараж.
Напомним, это уже второе ДТП с участием пассажирского транспорта. Вчера на трассе Омск—Тара перевернулась маршрутка. В том ДТП пострадали люди.