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Челябинский мобилизованный получил срок в колонии за самоволку

Мобилизованного из Челябинской области приговорили к 5,5 годам в колонии общего режима за самовольное оставление части. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Источник: Pchela.News

Мужчина посчитал, что командование не оформило необходимые документы для получения установленных выплат, поэтому не явился в воинскую часть в Оренбургской области. Сделать он это должен был 23 января 2024 года. Больше двух месяцев он незаконно отсутствовал на службе. Его задержали сотрудники полиции 3 апреля в Сатке.

Военный суд вынес обвинительный приговор по части 5 статьи 337 УК РФ. Военнослужащий получил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.