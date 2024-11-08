Челябинский мобилизованный получил срок в колонии за самоволку

Мужчина посчитал, что командование не оформило необходимые документы для получения установленных выплат, поэтому не явился в воинскую часть в Оренбургской области. Сделать он это должен был 23 января 2024 года. Больше двух месяцев он незаконно отсутствовал на службе. Его задержали сотрудники полиции 3 апреля в Сатке.
Военный суд вынес обвинительный приговор по части 5 статьи 337 УК РФ. Военнослужащий получил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.