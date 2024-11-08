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Информация об опасности в отеле Ростова-на-Дону оказалась ложной

В гостинице в центре Ростова провели проверку, угроза не подтвердилась.

Источник: Комсомольская правда

Информация об угрозе в гостинице на Буденновском в Ростове-на-Дону оказалась ложной. Об этом днем 8 ноября рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— Поступило сообщение о якобы существующей опасности в одном из отелей города. Полицейские с представителями экстренных служб провели проверку, опасных объектов обнаружено не было, — прокомментировали в МВД.

Напомним, ранее об эвакуации в районе пересечения проспекта Буденновского и улицы Красноармейской в соцсетях оповести очевидцы. По словам ростовчан, людей вывели из здания на улицу перед осмотром помещений.