В Бресте мастер ремонтной мастерской продал взятые на ремонт мобильные телефоны. О подробностях этой ситуации рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз. Как было установлено, некоторое время назад жительница Бреста отдала два мобильных «Samsung» для ремонта своему знакомому, который работал в ремонтной мастерской. Тот телефоны взял, но когда женщина спустя время позвонила мастеру, чтобы узнать о готовности и сроках ремонта, то ответил, что ее смартфоны он выбросил.
— К этому моменту мужчина уже сменил место работы. Такой ответ заказчика не устроил, поэтому женщина обратилась в милицию. Стоимость мобильных телефонов она оценила более чем в 2000 рублей, — отметили в Госкомитете судебных экспертиз.
Вмешавшимся правоохранителям мастер подтвердил, что его знакомая действительно передавала ему для ремонта два смартфона. Оба гаджета имели повреждения экранов. Фигурант вместе с тем указал, что вернуть телефоны он не может, поскольку продал их на запчасти.
— С целью установления остаточной стоимости мобильных телефонов и квалификации содеянного была назначена товароведческая экспертиза, — отметили специалисты.
По результатам проведенной экспертизы два поврежденных телефона были оценены в 96 белорусских рублей. В отношении фигуранта правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».
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