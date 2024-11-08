В Бресте мастер ремонтной мастерской продал взятые на ремонт мобильные телефоны. О подробностях этой ситуации рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз. Как было установлено, некоторое время назад жительница Бреста отдала два мобильных «Samsung» для ремонта своему знакомому, который работал в ремонтной мастерской. Тот телефоны взял, но когда женщина спустя время позвонила мастеру, чтобы узнать о готовности и сроках ремонта, то ответил, что ее смартфоны он выбросил.