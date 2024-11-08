Пограничники не пропустили в Волгоградскую область 25 нелегалов

Во время рейдов, проведенных при взаимодействии с ГУ МВД по региону и росгвардейцами, также удалось поймать более 25 иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство. Их всех привлекли к административной ответственности, сообщали в пресс-службе ПУ ФСБ по Волгоградской области.