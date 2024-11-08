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Пограничники не пропустили в Волгоградскую область 25 нелегалов

Нарушители пытались пересечь государственную границу по недействительным документам.

Сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по Волгоградской области приняли участие в операции «Солидарность — 2024». К профилактическому мероприятию также подключились представители регионального управления ФСБ России, партнеры из Казахстана, а также сотрудники администраций приграничных районов Волгоградской области и добровольцы из народных дружин.

Пограничная операция была организована для того, чтобы остановить преступную деятельность на госграницах государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества. Помимо прочего, проведение мероприятия способствовало обеспечению пограничного режима.

По итогам операции более 30 человек были привлечены к административной ответственности по ст. 18.1 КоАП РФ «Нарушение режима Государственной границы РФ» и ст. 18.2 КоАП РФ «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне».

25 человек хотели попасть в Волгоградскую область по недействительным документам, еще один находился в федеральном розыске.

Во время рейдов, проведенных при взаимодействии с ГУ МВД по региону и росгвардейцами, также удалось поймать более 25 иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство. Их всех привлекли к административной ответственности, сообщали в пресс-службе ПУ ФСБ по Волгоградской области.