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В Перми провели эвакуацию школьников из здания гимназии № 10

Тревожная информация поступила днем 8 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае 8 ноября поступила информация об еще одной эвакуации школьников из здания образовательного учреждения. После ложного сообщения о минировании двух школ в Полазне тревогу объявили в пермской гимназии № 10.

В соцсетях появилось видео, где дети без верхней одежды стоят у здания гимназии.

В министерство территориальной безопасности Пермского края сообщили, что в МАОУ «Гимназия № 10» на пр. Парковом, 27 обнаружили бесхозную коробку. Руководство школы приняло решение эвакуировать учащихся.

«Полиция провела проверку — тревога оказалась ложной. Внутри коробки находилась бумага», — дополнили информацию в краевом ведомстве.

При обнаружении подозрительных предметов необходимо незамедлительно звонить по номеру «112».

В Пермском крае поступило сообщение о минировании двух школ. Из здания школ № 1 и № 3 в Полазне эвакуировали всех учащихся.