В Перми провели эвакуацию школьников из здания гимназии № 10

В Пермском крае 8 ноября поступила информация об еще одной эвакуации школьников из здания образовательного учреждения. После ложного сообщения о минировании двух школ в Полазне тревогу объявили в пермской гимназии № 10.
В соцсетях появилось видео, где дети без верхней одежды стоят у здания гимназии.
В министерство территориальной безопасности Пермского края сообщили, что в МАОУ «Гимназия № 10» на пр. Парковом, 27 обнаружили бесхозную коробку. Руководство школы приняло решение эвакуировать учащихся.
«Полиция провела проверку — тревога оказалась ложной. Внутри коробки находилась бумага», — дополнили информацию в краевом ведомстве.
При обнаружении подозрительных предметов необходимо незамедлительно звонить по номеру «112».
В Пермском крае поступило сообщение о минировании двух школ. Из здания школ № 1 и № 3 в Полазне эвакуировали всех учащихся.