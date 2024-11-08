Находящегося в розыске юриста задержали, когда он пришел менять паспорт

Дело о мошенничестве было возбуждено в марте 2011 года. Михаил Медведевских был объявлен в розыск в июле того же года, с этого момента следствие неоднократно приостанавливали, в том числе из-за розыска обвиняемых. По версии обвинения, в период с 2009 по 2010 год организованная группа оформляла кредиты банка ВТБ 24 на подставных заемщиков, причинив таким образом ущерб на сумму более 200 млн руб. Другой обвиняемый, бывший ведущий специалист отдела поддержки и ипотеки банка ВТБ 24 Игорь Кременевский скрылся в Объединенных Арабских Эмиратах, откуда в августе 2023 года был экстрадирован в Россию по запросу Генпрокуратуры. Его приговорили к девяти годам в исправительной колонии общего режима. Еще один фигурант дела Анатолий Асташкин до сих пор находится в розыске.