Автора нерабочей схемы развития транспорта в Иркутской области будут судить

37-летний предприниматель, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, предстанет перед судом в Иркутске. По версии следствия, в 2020 году он изготовил неработоспособные и не представляющие практической ценности программу по комплексному развитию транспортной инфраструктуры и схему организации транспортного обслуживания населения по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».