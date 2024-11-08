Автора нерабочей схемы развития транспорта в Иркутской области будут судить

37-летний предприниматель, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, предстанет перед судом в Иркутске. По версии следствия, в 2020 году он изготовил неработоспособные и не представляющие практической ценности программу по комплексному развитию транспортной инфраструктуры и схему организации транспортного обслуживания населения по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, руководитель дирекции по строительству и эксплуатации автодорог Иркутской области, дело в отношении которой уже передали в суд, за взятку согласилась принять фактически невыполненные работы и перечислила на расчётный счёт организации установленную сумму.
Указанные действия нанесли бюджету Иркутской области ущерб в размере более 39 миллионов рублей. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направили в суд.