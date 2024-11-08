Три тонны контрафактной рыбы изъяли у нарушителя в Таганроге

В Таганроге во время обыска у подозреваемого нашли около трех тонн контрафактной рыбы без маркировки. Об этом сообщили в телеграм-канале УТ МВД России по СКФО.
Потенциально опасную продукцию в свежемороженом и вяленом виде хранил 58-летний мужчина. Он собирался все продать на территории региона.
— Транспортные полицейские и представителями УФСБ нашли леща, судака, тарань, рыбца и язь. Подозреваемый перерабатывал рыбу, солил, коптил и вялил. Сумма ущерба составила свыше 1,2 млн рублей, — говорится в публикации УТ МВД России по СКФО.
В отношении нарушителя уже завели уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки» (ч. 3 ст. 171.1 УК РФ). Если вину мужчины докажут, он может получить до трех лет лишения свободы.