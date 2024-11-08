Три тонны контрафактной рыбы изъяли у нарушителя в Таганроге

В отношении нарушителя уже завели уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки» (ч. 3 ст. 171.1 УК РФ). Если вину мужчины докажут, он может получить до трех лет лишения свободы.