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Массовое ДТП на трассе «Урал» в Челябинской области: есть жертвы

Массовое ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области, есть жертвы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на территории Усть-Катавского района.

Все произошло 8 ноября на 1628 километре дороги Москва — Челябинск.

«Произошло столкновение четырех автомобилей. В результате двое водителей скончались на месте, еще один получил телесные повреждения», — говорится в комментарии.

Сотрудники Госавтоинспекции принимают меры для максимально быстрой эвакуации поврежденных транспортных средств с проезжей части и восстановления движения в штатном режиме.

На месте продолжает работать следственно-оперативная группа.

Видеокомментарий заместителя командира батальона Полка ДПС Госавтоинспекции Челябинской области Евгения Чеченева.

ОБНОВЛЕНИЕ.

На 1628 километре, в пределах Челябинской области, столкнулись три грузовика и легковой автомобиль. Один из грузовиков загорелся. Огнеборцы деблокировали двоих погибших водителей фур и ликвидировали пожар. На месте работали девять сотрудников и две единицы техники МЧС России. Организовано реверсивное движение.