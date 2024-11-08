Массовое ДТП на трассе «Урал» в Челябинской области: есть жертвы

На 1628 километре, в пределах Челябинской области, столкнулись три грузовика и легковой автомобиль. Один из грузовиков загорелся. Огнеборцы деблокировали двоих погибших водителей фур и ликвидировали пожар. На месте работали девять сотрудников и две единицы техники МЧС России. Организовано реверсивное движение.