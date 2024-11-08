Массовое ДТП на трассе «Урал» в Челябинской области: есть жертвы

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на территории Усть-Катавского района.
Все произошло 8 ноября на 1628 километре дороги Москва — Челябинск.
«Произошло столкновение четырех автомобилей. В результате двое водителей скончались на месте, еще один получил телесные повреждения», — говорится в комментарии.
Сотрудники Госавтоинспекции принимают меры для максимально быстрой эвакуации поврежденных транспортных средств с проезжей части и восстановления движения в штатном режиме.
На месте продолжает работать следственно-оперативная группа.
Видеокомментарий заместителя командира батальона Полка ДПС Госавтоинспекции Челябинской области Евгения Чеченева.
ОБНОВЛЕНИЕ.
На 1628 километре, в пределах Челябинской области, столкнулись три грузовика и легковой автомобиль. Один из грузовиков загорелся. Огнеборцы деблокировали двоих погибших водителей фур и ликвидировали пожар. На месте работали девять сотрудников и две единицы техники МЧС России. Организовано реверсивное движение.