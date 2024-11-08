Еще в одном из театров Хабаровска произошло возграние

Чуть больше чем через месяц после трагического инцидента с Музыкальным театром в краевой столице, произошел очередной инцидент, связанный с культурными достояниями Хабаровска. Зрители пришли в Театр Драмы на спектакль, как вдруг во время выступления загорелось световое оборудование, упав на головы артистов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал «Хабарейро» (18+).
Представление было остановлено, а зрители эвакуированы. Сообщается, что некоторые люди выбегали, забирая вещи из гардероба. Однако паники и последующей давки не возникло. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Выяснилось, что причиной возгорания стало короткое замыкание проводки, без последующего распространения огня.
В свою очередь, администрация театра предложили зрителям перебронировать билеты на другое представление.
Напомним, что Хабаровский краевой театр драмы был открыт 16 марта 1946 года. Располагается он в доме-коммуне, жемчужине советского конструктивизма, построенном в 1931—1933 годах, по ул. Муравьева-Амурского, 25.