Еще в одном из театров Хабаровска произошло возграние

Чуть больше чем через месяц после трагического инцидента с Музыкальным театром в краевой столице, произошел очередной инцидент, связанный с культурными достояниями Хабаровска. Зрители пришли в Театр Драмы на спектакль, как вдруг во время выступления загорелось световое оборудование, упав на головы артистов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал «Хабарейро» (18+).