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Спасатели деблокировали зажатого в машине мужчину при ДТП в Мядельском районе

Сотрудники МЧС деблокировали зажатого в машине мужчину при ДТП в Мядельском районе.

Источник: Комсомольская правда

О жесткой аварии, которая произошла ночью с 7 на 8-е ноября вблизи деревни Кочерги Мядельского района, рассказали в МЧС.

Как было установлено по горячим следам, водитель Mercedes-Benz на закруглении дороги в какой-то момент не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.

Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место аварии, с помощью специнструмента деблокировали 27-летнего мужчину-водителя, с травмами он госпитализирован в медучреждение.

Ранее мы писали о том, что в Бресте женщина отдала два мобильных телефона в ремонт, но больше своих гаджетов так и не увидела (тут про это).