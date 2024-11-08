Спасатели деблокировали зажатого в машине мужчину при ДТП в Мядельском районе

О жесткой аварии, которая произошла ночью с 7 на 8-е ноября вблизи деревни Кочерги Мядельского района, рассказали в МЧС.
Как было установлено по горячим следам, водитель Mercedes-Benz на закруглении дороги в какой-то момент не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.
Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место аварии, с помощью специнструмента деблокировали 27-летнего мужчину-водителя, с травмами он госпитализирован в медучреждение.
Ранее мы писали о том, что в Бресте женщина отдала два мобильных телефона в ремонт, но больше своих гаджетов так и не увидела (тут про это).