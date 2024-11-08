Крымчанин попался на наркоторговле: его арестовали на месяц

В четверг, 7 ноября, 42-летнего уроженца города Саки, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.
Фигурант знал, что метилэфедрон относится к наркотикам. Однако крымчанин продал 0,1 грамма этого вещества. «Покупатель» участвовал в мероприятии «Проверочная закупка», которое организовала полиция. Фигуранта задержали. Давать показания мужчина отказался.
Возбуждено уголовное дело. Крымчанину предъявили обвинение. Суд заключил фигуранта под стражу на 1 месяц и 12 дней.
«Постановление в законную силу не вступило», — говорится в сообщении.
Согласно законодательству, арестованному грозит до восьми лет лишения свободы.