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Крымчанин попался на наркоторговле: его арестовали на месяц

В Крыму мужчину на месяц арестовали за наркоторговлю.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 7 ноября, 42-летнего уроженца города Саки, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

Фигурант знал, что метилэфедрон относится к наркотикам. Однако крымчанин продал 0,1 грамма этого вещества. «Покупатель» участвовал в мероприятии «Проверочная закупка», которое организовала полиция. Фигуранта задержали. Давать показания мужчина отказался.

Возбуждено уголовное дело. Крымчанину предъявили обвинение. Суд заключил фигуранта под стражу на 1 месяц и 12 дней.

«Постановление в законную силу не вступило», — говорится в сообщении.

Согласно законодательству, арестованному грозит до восьми лет лишения свободы.