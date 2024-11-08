36 утонувших: окончательные итоги купального сезона в НСО

В Новосибирской области подвели окончательные итоги купального сезона.
На водоемах региона погибли 36 человек, в том числе 11 детей. Спасатели оказали помощь 69 гражданам, а также спасли 4-х терпящих бедствие на воде, информирует региональное МЧС.
По сравнению с купальным сезоном прошлого года общее количество погибших снизилось на 23%. Однако детская гибель на водоемах возросла на 3 случая.
Предстоящий зимний период принесет свои хлопоты: совсем скоро акватории региона покроются льдом. А потому в зоне риска теперь оказываются рыбаки, которые могут выходить или выезжать на технике на неокрепший лед, а также дети, играющие у водоемов.
В связи с этим органам местного самоуправления было предложено уже сейчас взяться за организацию работ по перекрытию возможных мест выезда на лед, что позволит сократить количество случаев провала в холодную воду.
Ранее АиФ-Новосибирск рассказал о предупреждении МЧС: непогодные риски сохраняются в Новосибирской области.
Пожарные не дали огню уничтожить дачи в Бердске Новосибирской области. 38-летняя женщина успела выбежать из горящего дома, но обожгла руки.
Пожарные пришли на выписку из роддома к женщине, которую спасли из огня. Сына она родила на следующий день после пожара.
Почти 40 машин сгорели в октябре в Новосибирской области. С начала 2024 года в регионе было ликвидировано 279 пожаров, связанных с авто.