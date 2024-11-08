Суд вынес решение по резонансному делу водителя гидроцикла, который врезался в катамаран на «Чарваке» и стал причиной гибели двух человек

На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Он рассказал, что 19 июля 2024 года приехал в Бостанлыкский район вместе с друзьями для отдыха. На следующий день он решил покататься на гидроцикле, однако во время движения не заметил катамаран и случайно врезался в его заднюю часть. Парень выразил глубокое сожаление о случившемся, принес извинения пострадавшим и их родственникам и попросил суд принять во внимание его возраст при назначении наказания.