Суд вынес решение по резонансному делу водителя гидроцикла, который врезался в катамаран на «Чарваке» и стал причиной гибели двух человек

20 июля 2024 года молодой человек, не имея необходимых документов, катался на гидроцикле в зоне для купания и массового отдыха, развивая опасную скорость — 40 км/ч, что значительно превышало разрешенные 10 км/ч. Во время движения он резко повернул влево, нарушив правила маневрирования, и столкнулся с катамараном, на борту которого находились три человека. Столкновение оказалось роковым: два пассажира катамарана скончались на месте от тяжелых телесных повреждений, еще один человек был госпитализирован.
На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Он рассказал, что 19 июля 2024 года приехал в Бостанлыкский район вместе с друзьями для отдыха. На следующий день он решил покататься на гидроцикле, однако во время движения не заметил катамаран и случайно врезался в его заднюю часть. Парень выразил глубокое сожаление о случившемся, принес извинения пострадавшим и их родственникам и попросил суд принять во внимание его возраст при назначении наказания.
Суд признал молодого человека виновным по пункту «а» части 3 статьи 260 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, морского, речного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.