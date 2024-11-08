Пьяный челябинец избил детей около лицея

По версии следствия, утром 8 ноября пьяный мужчина проник на территорию образовательного учреждения и беспричинно три раза ударил в живот 10-летнего мальчика. После этого он нанёс удары руками и ногами двум 17-летним подросткам. Затем местный житель скрылся.
В пресс-службе регионального ГУ МВД рассказали, что после поступления сообщения о происшествии на место незамедлительно прибыли полицейские и сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии. Они опросили учащихся лицея и очевидцев. Подозреваемого удалось задержать сотрудникам одного из экипажей патрульно-постовой службы. Мужчину доставили в отдел полиции.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проверку организовала и прокуратура. Она выяснит, как в образовательном учреждении соблюдаются права детей на безопасные условия пребывания, а также даст оценку действиям должностных лиц учебного заведения.
Накануне неадекватный мужчина ворвался в школу в селе Кунашак. Он схватил работника столовой и попытался забрать у него нож. Сотрудники школы смогли оказать сопротивление. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.