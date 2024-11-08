Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный челябинец избил детей около лицея

В Челябинске задержали 22-летнего местного жителя, напавшего на 10-летнего мальчика и двух подростков во дворе многопрофильного лицея в Центральном районе. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, утром 8 ноября пьяный мужчина проник на территорию образовательного учреждения и беспричинно три раза ударил в живот 10-летнего мальчика. После этого он нанёс удары руками и ногами двум 17-летним подросткам. Затем местный житель скрылся.

В пресс-службе регионального ГУ МВД рассказали, что после поступления сообщения о происшествии на место незамедлительно прибыли полицейские и сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии. Они опросили учащихся лицея и очевидцев. Подозреваемого удалось задержать сотрудникам одного из экипажей патрульно-постовой службы. Мужчину доставили в отдел полиции.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проверку организовала и прокуратура. Она выяснит, как в образовательном учреждении соблюдаются права детей на безопасные условия пребывания, а также даст оценку действиям должностных лиц учебного заведения.

Накануне неадекватный мужчина ворвался в школу в селе Кунашак. Он схватил работника столовой и попытался забрать у него нож. Сотрудники школы смогли оказать сопротивление. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.