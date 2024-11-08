Пьяный челябинец избил детей около лицея

В пресс-службе регионального ГУ МВД рассказали, что после поступления сообщения о происшествии на место незамедлительно прибыли полицейские и сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии. Они опросили учащихся лицея и очевидцев. Подозреваемого удалось задержать сотрудникам одного из экипажей патрульно-постовой службы. Мужчину доставили в отдел полиции.