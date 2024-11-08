Спали и мылись на кухне: 18 человек задержали во время миграционного рейда в двух кафе в Петербурге

Местный житель пожаловался следователям на работу двух кафе в Центральном районе. Он рассказал, что там работают мигранты, которые нарушают санитарные нормы, а возле точек общепита собираются иностранцы, пренебрегающие общественным порядком. Стражи правопорядка начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после чего провели по адресам миграционный рейд. О подробностях сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.
— 7 ноября следователи совместно с сотрудниками полиции приехали в кафе на 9-й Советской улице. В помещении обнаружили спальные места, комнаты отдыха и санузла, совмещенные с кухней. Информацию об этом передали в Роспотребнадзор, — рассказали в ведомстве.
Правоохранители выявили 18 иностранцев, из которых пять человек привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.
Напомним, ранее стало известно задержании полицейского и владелиц хостела на набережной Обводного канала. Их обвинили в организации незаконной миграции.