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Спали и мылись на кухне: 18 человек задержали во время миграционного рейда в двух кафе в Петербурге

18 человек задержали во время миграционного рейда в двух кафе Петербурга.

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу — Telegram

Местный житель пожаловался следователям на работу двух кафе в Центральном районе. Он рассказал, что там работают мигранты, которые нарушают санитарные нормы, а возле точек общепита собираются иностранцы, пренебрегающие общественным порядком. Стражи правопорядка начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после чего провели по адресам миграционный рейд. О подробностях сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.

— 7 ноября следователи совместно с сотрудниками полиции приехали в кафе на 9-й Советской улице. В помещении обнаружили спальные места, комнаты отдыха и санузла, совмещенные с кухней. Информацию об этом передали в Роспотребнадзор, — рассказали в ведомстве.

Правоохранители выявили 18 иностранцев, из которых пять человек привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Напомним, ранее стало известно задержании полицейского и владелиц хостела на набережной Обводного канала. Их обвинили в организации незаконной миграции.

СК