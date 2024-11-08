Яблоки из Европы незаконно держали на границе в Казахстане

Прокуроры выяснили, что приказ МСХ, запрещающий ввоз яблок до 31 декабря, был введен в действие только 8 октября. Восемь же грузовиков с яблоками из Европы прибыли на территорию ЕАЭС до этой даты. Соответственно, запрет на ввезённый предпринимателями товар не распространялся.