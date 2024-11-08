«Мама, это я»: Что произошло в семье Цомартовых спустя девять месяцев со дня поисков пропавшей в Дагестане дочери

Многодетная семья из Ростова — Николай и Диана Цомартовы, почти девять месяцев ничего не знают о судьбе старшего ребенка.
22-летняя Анна Цомартова 10 февраля в составе городской сборной выступала на соревнованиях по тайскому боксу. Они проходили в Каспийске. После выступления на ринге девушка пошла прогуляться. По видео с камер удалось установить, что Аня оказалась на территории закрытого ведомственного санатория. Там она какое-то время дышала свежим морским воздухом. А вот что было потом — загадка. Девушка словно испарилась.
Анна Цомартова — студентка РЮИ МВД, пропала в Каспийске. Фото: из архива семьи.
МОГУТ ДЕРЖАТЬ В ТРУДОВОМ РАБСТВЕ.
Родители студентки третьего курса РЮИ МВД уверены, что географию поисков не стоит ограничивать только Дагестаном и нашей страной. По словам отца девушки Николая Цомартова, дочь могли похитить и увезти заграницу. Семья не исключает и того, что их Аня может находиться в трудовом рабстве.
Сейчас к ее поискам подключилось сообщество «Альтернатива», которое специализируется на вызволении людей из трудового плена.
Это фото было сделано в Дубае. Фото: из архива семьи.
ОТПРАВИЛИ СНИМОК НА ЭКСПЕРТИЗУ.
Еще одно направление — ОАЭ. Несколько месяцев назад семья получила фото длинноволосой девушки в медицинской маске. Снимок был сделан в вагоне метров в Дубае. Героиня кадра очень похожа на Анну.
Николай рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону», что сейчас эта фотография на экспертизе. Исследование покажет — фотошоп это или нет. После этого информацию добавят в материалы уголовного дела.
Со слов отца, следователь направил очередной запрос в «Интерпол».
— Наверное, третий по счету, — говорит мужчина.
Дело в том, что только этот международный орган может изъять видеозапись с сервера метро в Дубае. Параллельно с этим ориентировки распространяются в Казахстане, в Турции и в других странах. В России портреты Анны можно увидеть в общественных местах таких городах, как Пенза, Пермь, Сочи и сотне других.
Анна очень похожа на маму Диану. Фото: из архива семьи.
«СКАЗАЛ, ЧТО ОШИБСЯ».
По-прежнему актуальна и сумма вознаграждения за достоверную информацию о местонахождении Анны. Речь идет о больших деньгах: 55 тысяч долларов получит тот человек, который точно скажет, где девушка.
Родители Анны — семья со средним достатком, сразу продаст квартиру, так что в том, что Цомартовы свои обязательства выполнят, сомневаться не приходится. Вот только пока что на призыв помочь с информацией откликаются гадалки, в чьи способности родители не верят, и мошенники. А на днях Цомартовы получили очень странное сообщение.
— Мама, это я. Со мной все в порядке.
О том, какая буря происходила в этот момент в душе Дианы и Николая, только можно представить: смесь надежды и сомнений в одно мгновение.
— Мы сразу начали перезванивать. Ответил молодой человек. Он сказал, что ошибся, — говорит Николай.
ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ ОКАЗАЛОСЬ СИЛЬНЕЕ СТРАХА.
По делу об исчезновении Анны поступают и сообщения с угрозами. Кто их автор или авторы — вопрос.
А получатель страшных посланий — жительница Санкт-Петербурга Надежда. Она безвозмездно помогает семье вести телеграм-канал о поисках Ани. На него подписаны уже больше 20 тысяч человек.
— Одно из последних сообщений звучит так: «Если продолжишь помогать, мы покажем тебе трупы». У Надежды уже целая папка со скриншотами. Ей начали угрожать, наверное, в апреле. Был момент, когда она очень испугалась и на время перестала вести телеграм. Я могу ее понять. Надя — мать, которая прежде всего ставит во главу угла интересы своих детей.
Но желание помочь Диане и Николаю оказалось сильнее страха. Через какое-то время женщина вновь стала администрировать канал.
10 ноября будет ровно 9 месяцев со дня исчезновения девушки. Несмотря на то, что известий об Анне все это время нет, родители точно знают — они обязательно найдут свою дочь.