«Мама, это я»: Что произошло в семье Цомартовых спустя девять месяцев со дня поисков пропавшей в Дагестане дочери

Дело в том, что только этот международный орган может изъять видеозапись с сервера метро в Дубае. Параллельно с этим ориентировки распространяются в Казахстане, в Турции и в других странах. В России портреты Анны можно увидеть в общественных местах таких городах, как Пенза, Пермь, Сочи и сотне других.