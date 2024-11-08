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Житель Петербурга убил человека и спрятал тело в диван

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве и укрытии трупа в диване.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Полиция Петербурга задержала подозреваемого в убийстве местного жителя, тело которого в пакете было спрятано в диван в квартире на проспекте Народного Ополчения, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Ранее в начале октября в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение об обнаружении в квартире на проспекте Народного Ополчения тела ее жильца в полиэтиленовом пакете. Как установили правоохранители, погибший повздорил со своим собутыльником 18 сентября.

«В результате внезапного конфликта на почве неприязненных отношений (фигурант) нанес ножевые ранения своему 33-летнему знакомому, завернул его тело в пакет, спрятал в диван и скрылся», — рассказали в полиции.

Уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве.

«Шестого ноября сотрудниками уголовного розыска главка при содействии коллег из Кировского района подозреваемый был задержан в Ельце и доставлен в Петербург для проведения процессуальных действий», — заключают в ГУМВД.