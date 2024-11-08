Житель Петербурга убил человека и спрятал тело в диван

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Полиция Петербурга задержала подозреваемого в убийстве местного жителя, тело которого в пакете было спрятано в диван в квартире на проспекте Народного Ополчения, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее в начале октября в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение об обнаружении в квартире на проспекте Народного Ополчения тела ее жильца в полиэтиленовом пакете. Как установили правоохранители, погибший повздорил со своим собутыльником 18 сентября.
«В результате внезапного конфликта на почве неприязненных отношений (фигурант) нанес ножевые ранения своему 33-летнему знакомому, завернул его тело в пакет, спрятал в диван и скрылся», — рассказали в полиции.
Уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве.
«Шестого ноября сотрудниками уголовного розыска главка при содействии коллег из Кировского района подозреваемый был задержан в Ельце и доставлен в Петербург для проведения процессуальных действий», — заключают в ГУМВД.