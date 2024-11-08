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Избившим мужчину в Волгограде подросткам предъявили окончательное обвинение

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 7 волгоградцев, 6 из которых несовершеннолетние. В зависимости от роли каждого они обвиняются в хулиганстве, в том числе совершенном в общественном транспорте, серии имущественных преступлений, а также похищении у гражданина паспорта.

Как сообщили в СУ СКР по региону, в один из вечеров в апреле 2024 года фигуранты громко выражались грубой нецензурной бранью в салоне автобуса. Им сделал замечание 37-летний мужчина. После этого обвиняемые напали на гражданина и начали его бить, высказывая угрозы.

Когда водитель остановил автобус и открыл двери, злоумышленники вытолкнули на улицу пострадавшего, после чего один из них ударил ногой по телу мужчины. Затем молодые люди скрылись.

После этого три фигуранта зашли в один из дворов на улице Штеменко. Там они встретили ранее знакомого местного жителя, беспричинно напали на него и похитили паспорт.

Во время расследования уголовного дела выяснилось, что в другие даты и в разном составе фигуранты совершили кражи и грабеж, похитив из магазинов предметы одежды и средства гигиены.

Расследование завершено. Фигурантам предъявлено окончательное обвинение. Уголовное дело готовится к направлению в суд.