Избившим мужчину в Волгограде подросткам предъявили окончательное обвинение

Как сообщили в СУ СКР по региону, в один из вечеров в апреле 2024 года фигуранты громко выражались грубой нецензурной бранью в салоне автобуса. Им сделал замечание 37-летний мужчина. После этого обвиняемые напали на гражданина и начали его бить, высказывая угрозы.
Когда водитель остановил автобус и открыл двери, злоумышленники вытолкнули на улицу пострадавшего, после чего один из них ударил ногой по телу мужчины. Затем молодые люди скрылись.
После этого три фигуранта зашли в один из дворов на улице Штеменко. Там они встретили ранее знакомого местного жителя, беспричинно напали на него и похитили паспорт.
Во время расследования уголовного дела выяснилось, что в другие даты и в разном составе фигуранты совершили кражи и грабеж, похитив из магазинов предметы одежды и средства гигиены.
Расследование завершено. Фигурантам предъявлено окончательное обвинение. Уголовное дело готовится к направлению в суд.