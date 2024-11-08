Избившим мужчину в Волгограде подросткам предъявили окончательное обвинение

Как сообщили в СУ СКР по региону, в один из вечеров в апреле 2024 года фигуранты громко выражались грубой нецензурной бранью в салоне автобуса. Им сделал замечание 37-летний мужчина. После этого обвиняемые напали на гражданина и начали его бить, высказывая угрозы.