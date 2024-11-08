В Башкирии начальник вымогал деньги с подчиненных

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, мужчина был начальником отдела одного из акционерных обществ. В ноябре 2023 года он потребовал от троих менеджеров денежное вознаграждение. Взамен обещал утверждение стимулирующих выплат, поощрений, начисление выплат и премий. В случае отказа пригрозил увольнением.