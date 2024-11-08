В Башкирии начальник вымогал деньги с подчиненных

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, мужчина был начальником отдела одного из акционерных обществ. В ноябре 2023 года он потребовал от троих менеджеров денежное вознаграждение. Взамен обещал утверждение стимулирующих выплат, поощрений, начисление выплат и премий. В случае отказа пригрозил увольнением.
Всего таким образом он получил более 133 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Подсудимый не признал вину в совершении преступлений.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в коммерческих и некоммерческих организациях, сроком на 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.