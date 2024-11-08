Житель Новороссийска украл у коллег 3 млн рублей и отдал мошенникам. Мужчину будут судить, сообщили в пресс-службе городского УМВД.
Как выяснилось, 47-летний обвиняемый переводил деньги на торговую площадку, где занимался куплей-продажей акций. Дополнительный заработок ему предложил мошенник по телефону.
Две недели обвиняемый «зарабатывал» на бирже. Но в какой-то момент решил вывести заработок. В службе поддержки площадки ему объяснили, что для получения дохода нужно внести еще деньги.
Но сбережений у новороссийца уже не оставалось. Тогда мужчина, находясь на работе, взял телефоны коллег. Через мобильное приложение он оформил заявки на онлайн-кредиты и выпуск кредитных карт.
На следующий день обвиняемый снова взял устройства и перевел деньги с банковских счетов коллег себе. Эти деньги он позже отдал мошенникам.
Теперь за обман коллег ему грозит до 10 лет лишения свободы.