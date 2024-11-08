Волонтеры Антикора сэкономили бюджету Казахстана 15,2 млрд тенге на госзакупках

— В Туркестанской области волонтеры установили, что отсутствовал соответствующий функционал прикрепления воспитанников детских домов к медорганизациям, через портал электронного правительства. Это привело к необходимости обращения в медицинские учреждения на платной основе. Данная проблема устранена совместно с отраслевыми министерствами, где добавлены вкладки на ребенка, до 18 лет, в том числе находящиеся под опекой и попечительством, "законный представитель (на недееспособных или ограничено дееспособных совершеннолетних), — говорится в сообщении.