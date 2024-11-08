Волонтеры Антикора сэкономили бюджету Казахстана 15,2 млрд тенге на госзакупках

Свыше 2,5 тысяч волонтеров активно участвуют в мониторинге бюджетных расходов, строительства дорог и социальных проектов, предотвращая нерациональное расходование средств. Благодаря их усилиям выявлено и предотвращено завышение цен при госзакупках на 15,2 млрд тенге, что укрепляет общественный контроль над государственными финансами, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора РК.
Например, по рекомендации волонтера города Алматы Управлением энергетики и водоснабжения снижена закупочная цена передвижной электротехнической лаборатории на 45 млн тенге.
— В Туркестанской области волонтеры установили, что отсутствовал соответствующий функционал прикрепления воспитанников детских домов к медорганизациям, через портал электронного правительства. Это привело к необходимости обращения в медицинские учреждения на платной основе. Данная проблема устранена совместно с отраслевыми министерствами, где добавлены вкладки на ребенка, до 18 лет, в том числе находящиеся под опекой и попечительством, "законный представитель (на недееспособных или ограничено дееспособных совершеннолетних), — говорится в сообщении.
Также волонтеры активно участвуют при мониторинге строительства автодорог. В области Абай волонтеры обратили внимание на то, что при ремонте областной дороги отсутствовали дорожные знаки и не выполнен весь объем работ. В результате своевременного реагирования нарушения были устранены.
В столице, по замечаниям волонтера, подрядчиком устранены недостатки по качеству грунта при строительстве дороги. Антикоррупционные волонтеры продолжают работу по обеспечению общественного контроля, который способствует решению социальных проблем населения.